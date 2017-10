New York – Billy Joel (68, „We Didn‘t Start the Fire“) und seine Ehefrau Alexis Roderick (35) haben die Ankunft der kleinen Remy Anne Joel bekanntgegeben. Das Baby sei am Sonntagabend in einem New Yorker Krankenhaus zur Welt gekommen, heißt es auf der Website des amerikanischen Musikers.

Joels älteste Tochter, die 31-jährige Alexa Ray aus seiner 1994 geschiedenen Ehe mit Model Christie Brinkley, sei zusammen mit ihrem Vater bei der Geburt dabei gewesen. Joel und Roderick haben bereits eine zwei Jahre alte Tochter namens Della Rose.

Mit Roderick, einer früherer Mitarbeiterin der Investmentbank Morgan Stanley, ist der Musiker seit 2009 zusammen. Das Paar hat im Juli 2015 auf Joels New Yorker Landsitz auf Long Island geheiratet. Einen Monat später wurde Della Rose geboren.