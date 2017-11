London – Der Belästigungsskandal in Hollywood hat auch für Filmstar Kevin Spacey juristische Konsequenzen: Einem Bericht des britischen Fernsehsenders Sky News vom Freitag zufolge leitete die Londoner Polizei Ermittlungen gegen ihn ein. Derweil berichtete ein ehemaliger Schauspielschüler der Internetseite Vulture von einem Vergewaltigungsversuch Spaceys, als er 15 Jahre alt gewesen sei.

Scotland Yard bestätigte am Freitag, nach einer entsprechenden Anzeige zu einem Vorfall aus dem Jahr 2008 im Süden Londons Ermittlungen eingeleitet zu haben. Namen nannte die Behörde nicht, nach dem Bericht von Sky News trug sich der Vorfall jedoch in der Nähe des Londoner Theaters Old Vic zu, wo Spacey zwischen 2004 und 2015 künstlerischer Leiter war.

Sechste Staffel von „House of Cards“ vorerst gestoppt

Der Streamingdienst Netflix hatte wegen der Anschuldigungen gegen Spacey bereits die Dreharbeiten zur sechsten Staffel von „House of Cards“ gestoppt. Mitarbeiter der Serie berichteten nun dem Sender CNN, am Set habe wegen der häufigen Übergriffe des 58-Jährigen gegenüber jungen männlichen Angestellten eine „vergiftete Atmosphäre“ geherrscht.

Insgesamt sprachen acht frühere und gegenwärtige Mitarbeiter mit dem Sender. Einer von ihnen warf Spacey vor, ihn in der Anfangsphase der Serie sexuell belästigt zu haben.

Spacey laut Schüler „Sextäter und Pädophiler“

Ein ehemaliger Schauspielschüler des Oscarpreisträgers, der nicht namentlich genannt werden wollte, sagte Vulture, er habe mit zwölf Jahren Spaceys Schauspielunterricht besucht und zwei Jahre später eine „sexuelle Beziehung“ mit ihm angefangen. Nach dem Vergewaltigungsversuch in Spaceys Wohnung habe er aber das Verhältnis abgebrochen. Er bezeichnete Spacey als „Sextäter und Pädophilen“.

Spacey will nun die Hilfe eines Therapeuten in Anspruch nehmen. Der Schauspieler nehme sich „die nötige Zeit für eine Analyse und Behandlung“, sagte ein Sprecher am Donnerstag in einem Statement für US-Medien. Weitere Informationen werde es dazu vorerst nicht geben.

Auslöser der jüngsten Debatte waren vor rund einem Monat Enthüllungen, denen zufolge der US-Filmproduzent Harvey Weinstein über drei Jahrzehnte hinweg Frauen sexuell belästigte. Mehr als 50 Frauen haben sich mit entsprechenden Vorwürfen gemeldet, darunter Stars wie Gwyneth Paltrow und Angelina Jolie. Mindestens acht Frauen werfen Weinstein Vergewaltigung vor, darunter nun auch Schauspielerin Paz de la Huerta.

Anklage gegen Hoffman laut Schlöndorff „lächerlich“

Der deutsche Regisseur Volker Schlöndorff nahm derweil den US-Schauspieler Dustin Hoffman in der Wochenzeitung Zeit in Schutz. Hoffman soll in den 80er-Jahren eine damals 17-Jährige während Dreharbeiten bedrängt und betatscht haben. Schlöndorff nannte die Vorwürfe der heute 49-jährigen Autorin Anna Graham Hunter eine „lächerliche Anklage“

Schlöndorff sagte der Zeit, Hoffman sei damals während des Drehs von „Tod eines Handlungsreisenden“ (1985) der „Kantinenclown“ gewesen. Jeden Montagmorgen habe er das gesamte Team gefragt „Hattest du guten Sex am Wochenende?“, worüber jeder gelacht habe.

Zu Hunters Vorwürfen, Hoffman habe ihr auf dem Weg zu einer Limousine auf den Po geschlagen, sagte Schlöndorff, es sei ein Spiel gewesen, „auf das sie eingegangen ist“, indem sie ihn zurückgeschlagen habe. „30 Jahre später hätte die Betroffene das richtig einordnen können, statt Dustin Hoffman einen ‚Raubvogel‘ zu nennen“, warf der deutsche Filmemacher ihr vor.

Ivanka Trump fordert null Tolerenz

Ivanka Trump, Tochter von US-Präsident Donald Trump, forderte unterdessen am Freitag bei der Weltversammlung der Frauen in Tokio null Toleranz bei sexueller Belästigung.

Die Belästigungsdebatte war vor rund einem Jahr schon einmal hochgekocht, als zum Ende des US-Präsidentschaftswahlkampfs eine heimliche Aufzeichnung aus dem Jahr 2005 veröffentlicht wurde, in der Donald Trump sich in vulgären Worten mit Übergriffen gegen Frauen brüstet. Danach meldeten sich mehrere Frauen zu Wort, die ihm sexuelle Belästigung vorwarfen. (APA/AFP)