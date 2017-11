Hollywood – Hollywood-Schauspielerin Emma Stone („Spider Man“, „La La Land“) hält sich in der Öffentlichkeit inzwischen lieber zurück. „Ich bin mir heute viel mehr bewusst, dass ich einen Teil meines Lebens für mich behalten muss“, sagte die 29-Jährige den „Stuttgarter Nachrichten“ und der „Stuttgarter Zeitung“.

Einfach mit Journalisten drauflos zu reden so wie früher, das sei nicht mehr drin. Denn was sie da sage, „steht für immer im Internet“. Insgesamt werde sie erwachsener. „Ich posaune meine Gefühle nicht mehr bei jeder Gelegenheit so heraus wie früher.“ Am Freitag startet Stones neuester Film „Battle of the Sexes“ (Gegen jede Regel), in dem sie die Tennis-Legende Billie Jean King spielt, in den österreichischen Kinos. Mehr zum Film: http://bit.ly/2zWvmBM (APA/dpa)