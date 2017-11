Wien – Hollywood-Schauspielerin Elizabeth Hurley ist am Mittwochabend im Wiener Rathaus für ihren 22-jährigen Kampf gegen Brustkrebs mit dem „Women of the Year Award“ in der Rubrik „Fighting for Cancer“ geehrt worden. Mittags nach einem Kurz-Trip auf die Malediven eingeflogen, bekräftigte der Österreich-Fan sein Ziel, die Krankheit in wenigen Jahrzehnten völlig auszulöschen.

„Es gibt Hoffnung!“ zeigte sich die Ex-Freundin von Hugh Grant überzeugt. Weltruhm erlangte sie als seine Begleitung in einem aufsehenerregenden Kleid mit überdimensionalen Sicherheitsnadeln auf dem roten Teppich.

Was haben die österreichische Fußball-Nationalmannschaft, Schauspiel-Legende Christiane Hörbinger und Sozialwissenschaftlerin Edit Schlaffer gemeinsam? Auch sie wurden am Mittwochabend im Wiener Rathaus als „Frauen des Jahres“ ausgezeichnet. Für ihr Lebenswerk geehrt wurde Christiane Hörbiger. Mehrere hundert Gäste feierten neben großen Namen und bekannten Gesichtern auch eine Handvoll Damen, die sonst eher selten im Rampenlicht stehen.

„Heimat bist du großer Töchter“ betonte Ex-Profi-Kicker Volker Piesczek in seiner Laudatio für seine weiblichen Kolleginnen, die heuer enorme Popularität erlangt haben. Im Model-Olymp angekommen ist die Kärntnerin und Neo-Engel Nadine Leopold nach ihrem Walk über den Laufsteg von Victoria‘s Secret, weshalb sie ihren Award nicht persönlich entgegen nehmen konnte. Ihre stolze Mutter übernahm das gern – mit Tränen in den Augen.

In der Rubrik Wissenschaft setzte sich Archäologin Sabine Ladstätter durch, die ihre bahnbrechenden Arbeiten im antiken Ephesos in der Türkei aus politischen Gründen nicht fortsetzen kann. Ex-Schifahrerin Maria Höfl-Riesch, die mittlerweile als Designerin tätig ist, reüssierte in Sachen Lifestyle, die strahlende Tatort-Mimin Adele Neuhauser zeigte sich ausgesprochen bescheiden und von der Laudatio der ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner gerührt. „Ich hab doch gar nichts gemacht!“, sagte sie.

Auszeichnungen für Adele Neuhauser und Waris Dirie

In ihren jungen Jahren schon sehr viel getan hat Germany‘s Next Topmodel-Siegerin 2009 Sara Nuru. Sie setzt sich seit vielen Jahren für Frauen und Kinder in ihrem Heimatland Äthiopien ein. „Das könnte auch ich sein, die zwei Stunden täglich Wasser holen gehen muss“ meinte sie bei der Übergabe der Trophäe. Sie sei unendlich dankbar für die Chancen, die sie durch ihre Flucht nach Deutschland bekommen hat. In Wien hat die langbeinige Schönheit, die gerne Apfelstrudel macht, unter anderem den Naschmarkt besucht, erzählte sie der APA.

Die ebenfalls geehrte, bestens gelaunte Menschenrechtsaktivistin und Autorin Waris Dirie sorgte für einen Gänsehaut-Moment am roten Teppich: Sie fiel spontan Niederösterreichs Ex-Landesvater Erwin Pröll um den Hals. „Er hat mir das Leben gerettet! Niemand wollte mich damals“ erläuterte sie im APA-Gespräch. „Er hat mir vor 15 Jahren die österreichische Staatsbürgerschaft ermöglicht“.

Die ehemalige Landesmutter Sisi Pröll stellte Stephanie Winkler vor: Die Mutter zweier todkranker Kinder engagiert sich trotz Schicksalsschlägen rührend für andere. „Eine unglaublich starke Frau“, so die Laudatorin. Autorin Deborah Feldmann erschien nicht. Sie habe ein schlechtes Gewissen und könne diese Ehrung nicht annehmen, solange noch so viele Frauen ihr ehemaliges Schicksal teilen, hieß es. In ihren autobiografischen Romanen schildert sie das Schicksal von Frauen und Kindern in ultraorthodoxen jüdischen Glaubensgemeinschaften, aus denen sie flüchten konnte.

Den Preis für ihre heuer verstorbene Mutter, Weltstar Christine Kaufmann, nahm Tochter Allegra unter Tränen entgegen. Die legendäre Actrice, die schon in Kindertagen tätig war, ist im März einem Krebsleiden erlegen.

Neben den üblichen Verdächtigen wie Baumeister Richard Lugner mit gleich drei weiblichen Begleitungen fanden sich unter der illustren Gästeschar aus diversen Branchen unter anderem auch „Mamarazza“ Sayn-Wittgenstein-Sayn oder Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig. (APA)