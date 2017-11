Helsinki - Mit dem Weihnachts-Wunschzettel des kleinen britischen Prinzen George dürfte dieses Jahr nichts mehr schiefgehen: Sein Papa Prinz William (35) hat den Brief persönlich beim Weihnachtsmann in Finnland abgegeben. Was der vierjährige George darauf geschrieben hatte, ist auf dem Foto, das der Palast am Donnerstag veröffentlichte, aber nicht zu erkennen.

Lesen kann man lediglich die gedruckte Anrede "Dear Father Christmas". Prinz William (35) traf den "Weihnachtsmann" bei einem zweitägigen Besuch in Finnland auf einem Markt in Helsinki. (APA/dpa)

The Duke then handed over a letter written from Prince George to Father Christmas. #RoyalVisitFinland #Finland100 pic.twitter.com/4SWITsMYv5

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 30, 2017