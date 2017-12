Berlin – Die deutsche Entertainerin Verona Pooth (49) ist nach Worten ihres Sohnes San Diego kreativ vorgegangen, um ihn und seinen Bruder Rocco (6) vor dem Ertrinken zu schützen. So habe er während eines Urlaubs im Alter von vier Jahren permanent eine mit zwei Schlössern befestigte Schwimmweste getragen, sagte der 14-Jährige der „Bild“-Zeitung (Dienstag) in einem gemeinsamen Interviews mit seiner Mutter.

„Ich fand das aber voll cool, weil sie meinte, das sei eine Superhelden-Weste“, sagte er. Wenn Rocco als kleiner Bub neben ihr am Pool oder am Meer Mittagsschlaf gehalten habe, habe sie ihm das Halsband eines Baby-Chihuahuas ums Fußgelenk gebunden, erzählte Pooth. Das andere Ende habe sie an ihrem eigenen Fuß befestigt, damit er nicht schlafwandelnd ins Wasser plumpse, sagte die 49-Jährige.

Verona Pooth und ihre Familie sind ab Dienstagabend in der Personality-Doku „6 Mütter“ des Fernsehsenders Vox (20.15 Uhr) zu sehen. (APA/dpa)