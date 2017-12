Innsbruck – Zwölf Jahre ist’s her, dass Robbie Williams in einem Interview geprahlt hatte, mit vier der fünf Spice Girls im Bett gewesen zu sein. Doch jetzt hat der 43-Jährige mit dieser Pop(p)-Legende aufgeräumt: Gegenüber der Sun erklärte der geläuterte Hallodri, dass er dereinst etwas geschwindelt habe – und in Wahrheit lediglich mit drei Damen des Quintetts mehr als nur gekuschelt hätte. Namen wollte der Neo-Gentleman zunächst keine nennen, doch Brit-Pop-Kenner wissen, dass Robbie Ende der 1990er-Jahre mit Mel C (Sporty Spice) liiert war, ehe er anno 2000 zu Geri Halliwell (Ginger Spic­e) wechselte. Aber wer war die Nummer drei? Das Ausschlussverfahren hilft weiter: Eine Affäre mit Victoria Beckham (Posh Spice) hatte Robbie stets bestritten, Mel B (Scary Spice) wiederum stellt­e unlängst klar, dass es zwischen ihr und dem einstigen Take-That-Bad-Boy nichts außer Freundschaft gab. „Er war mit meinen Freundinnen zugang­e – ich nehme doch nicht deren Ableger“, sagte sie in einem Interview mit einem australischen Radiosender. Die Dritte im Bunde war also Emma Bunton (Baby Spice), die ihr Robbie-Techtelmechtel bislang aber unkommentiert ließ. (TT)