Bozen – Südtirols Alt-LH Luis Durnwalder (SVP) ist am Mittwoch in das Krankenhaus Bozen eingeliefert worden. Der 76-Jährige hatte am Nachmittag Beschwerden, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb in einer Aussendung mit. Die durchgeführten instrumentellen und labordiagnostischen Untersuchungen hätten aber keine schwerwiegenden Pathologien erkennen lassen, hieß es.

Durnwalder soll als Vorsichtsmaßnahme zur Überwachung weiterhin im Krankenhaus bleiben. Die Ärzte nahmen an, dass er in den nächsten Tagen zur Genesung nach Hause zurückkehren könne. (APA)