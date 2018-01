Video

,,Ein Stück Scheiße“: Harvey Weinstein in Restaurant attackiert

Seit Bekanntwerden der Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs lässt sich Harvey Weinstein nur selten in der Öffentlichkeit blicken. Bei einem Abendessen in einem Lokal kam es am Dienstag zu unangenehmen Szenen für den Regisseur.