London – Prinz William erregt mit einem extrem kurzen Haarschnitt Aufsehen. Im neuen Look präsentierte sich der 35-Jährige am Donnerstag beim Besuch eines Kinderkrankenhauses in London. Der Stylist Joe Mills ließ sich in der britischen Zeitung The Independent mit den Worten zitieren, es sei „ein wirklich starkes Statement, ein überzeugtes Statement“, seine Haare so kurz zu schneiden.

Ein Kommentator des Männermagazins GQ bemerkte, mit dem Schnitt habe William offenkundig akzeptiert, dass seine Haare immer weiter zurückgehen – dafür müsse man ihn feiern. Auch der Hollywood Reporter war voll des Lobes: Der Zweite in der britischen Thronfolge „mache keinen Versuch, seinen Haarwuchs zu verleugnen“ – im Unterschied zu US-Präsident Donald Trump und dessen „seltsamer Drüberkämm-Frisur“. (APA/dpa)