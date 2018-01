Going – Die Snowciety und die zahlreichen Glamourgäste, die in diesen Tagen in der Gamsstadt weilen, hetzten auch am Freitag wieder von Party zu Party. Ganz getreu dem Motto: Nur nichts versäumen und nicht lockerlassen. So war die Schnitzeljagd über rote Teppiche, durch Almhütten und Zirbenstuben in vollem Gange. Und auch der Stanglwirt mit seiner legendären Weißwurstparty mutierte zum absoluten Hotspot. Der Mega-Ansturm auf das gesellige Fest hat von seinem rustikal-coolen Charme in all den Jahren nichts eingebüßt. Im Gegenteil: „Die Karten gingen auch heuer sprichwörtlich weg wie die warmen Semmerln“, freute sich Stanglwirt Balthasar Hauser. Mittendrin im zünftigen Gelage zahlreiche ehemalige Skihelden: „Denn ohne die wagemutigen Athleten gäbe es ja das ganze Remmidemmi nicht“, tönte Hauser.

Damit die knapp 2500 Gäste in Feierlaune kamen, dafür sorgte auch die Musik der Trogl­auer Buam, Gerry & Gary, The Monroes sowie der deutschen Rockband ­Revolverheld. Natürlich durfte auch Schlagerstar Marc Pircher nicht fehlen, zu dessen neuem Hit „holladrio“ das Szenevolk mit u. a. Arnie Schwarzenegger, Volks-Rock’n’Roller Andreas Gaba­lier, Skilegende Karl Schranz und Wladimir Klitschko, Gregor Bloeb und Nina Proll feierte, lachte und tanzte.