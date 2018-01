Weißwurstparty als Stimmungsgarant Nummer 1

Going – Die Snowciety und die zahlreichen Glamourgäste, die in diesen Tagen in der Gamsstadt weilen, hetzten auch am Freitag wieder von Party zu Party. Ganz getreu dem Motto: Nur nichts versäumen und nicht lockerlassen. So war die Schnitzeljagd über rote Teppiche, durch Almhütten und Zirbenstuben in vollem Gange. Und auch der Stanglwirt mit seiner legendären Weißwurstparty mutierte zum absoluten Hotspot. Der Mega-Ansturm auf das gesellige Fest hat von seinem rustikal-coolen Charme in all den Jahren nichts eingebüßt.

Im Gegenteil: „Die Karten gingen auch heuer sprichwörtlich weg wie die warmen Semmerln“, freute sich Stanglwirt Balthasar Hauser. Mittendrin im zünftigen Gelage zahlreiche ehemalige Skihelden: „Denn ohne die wagemutigen Athleten gäbe es ja das ganze Remmidemmi nicht“, tönte Hauser.

Damit die knapp 2500 Gäste in Feierlaune kamen, dafür sorgte auch die Musik der Trogl­auer Buam, Gerry & Gary, The Monroes sowie der deutschen Rockband ­Revolverheld. Natürlich durfte auch Schlagerstar Marc Pircher nicht fehlen, zu dessen neuem Hit „holladrio“ das Szenevolk mit u. a. Arnie Schwarzenegger, Volks-Rock’n’Roller Andreas Gaba­lier, Skilegende Karl Schranz und Wladimir Klitschko, Gregor Bloeb und Nina Proll feierte, lachte und tanzte.

Rasmushof: Am Fuße der Streif wurde gefeiert

Schon ein Klassiker ist am Freitagabend der Hahnenkamm-Einkehrschwung der ÖVP. Auch heuer fand die Feier wieder direkt am Fuße der Streif im Rasmushof bei Signe ­Reisch statt. Hauptthema waren natürlich das Wetter und das Abfahrtsrennen, denn alle hofften auf perfekte Bedingungen. Natürlich war auch die bevorstehende Landtagswahl ein zentrales Thema bei den Gesprächen.

Der Hermann-Reisch-Saal im Rasmushof war gut gefüllt und es trafen sich beim Einkehrschwung jede Menge Politiker und Wirtschaftstreibende. Allen voran natürlich Landeshauptmann Günther Platter und die gebürtige St. Johannerin und nun Ministerin Margarete Schramböck. „Es freut mich, hier im Bezirk zu sein, und auch kommende Woche werde ich wieder zur Eröffnung der erweiterten Tourismusschule hier sein“, sagte Schramböck.

Unter den vielen Feiergästen waren auch der Hopfgartner Industrielle Manfred Pletzer und der Kufsteiner Unternehmer Gerald Pletzer wie auch Karl Handl aus ­Pians.

A1 Kitz Night : Wo der Bär steppte und die Ski-Asse antanzten

Auch wenn dort nur geladene Gäste antanzten – so richtig eng war es gestern auch 400 Meter weiter oben am Berg. Nämlich bei der A1 Kitz Night in Rosi’s Sonnbergstuben. Dort drängten sich, allen voran A1-Boss Alejandro D. Plater als Gastgeber, die Ski-Asse Manuel Feller und Mario Matt, WWP-Zampano Harti Weirather und ORF-Sportchef H.P. Trost durch die Stuben. Einen musikalischen Überraschungsauftritt legte Ex-Ski-Ass Lizz Görgl aufs Parkett. Da applaudierte auch Ex-Team-Goali Michael Konsel ebenso wie Schauspieler Mike Galeli.