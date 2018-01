Wien – Die 27-jährige Jasmin, die am Samstagabend gemeinsam mit Richard Lugner auf dem Deutschen Filmball in München gefeiert hat, ist nicht die neue Freundin des umtriebigen Baumeisters. „Sie war nur eine schöne Ballbegleitung. Sie ist zu jung für den alten Lugner“, sagte der Baumeister am Montag.

Lugner zufolge hat die 27-Jährige bereits einen anderen Freund in Aussicht gehabt, als sie ihn zum Ball begleitet hat. „Ich bin nicht geeignet“, räumte der Baumeister ein.

Am Vortag hatte er noch lang und breit von der „Beziehung“ zu Jasmin erzählt. „Wir sind noch ganz neu in unserer Beziehung – wir kennen uns zwar schon seit Juni, aber wir haben uns selten gesehen, sie ist ja Münchnerin“, hatte Lugner am Rande der Veranstaltung im Luxushotel Bayerischer Hof gesagt.

Kennengelernt hätten sich die beiden bei einem Sportwagentreff in Langen am Wörthersee. „Ich liebe Autos“, sagte die 27-Jährige. Sie sei ihm gleich aufgefallen, so Lugner: „Sie ist im Auto hinter mir gewesen, und ich habe sie im Rückspiegel ständig angeschaut.“ Bis er in das Auto vor ihm gekracht sei. (TT.com/APA/dpa)