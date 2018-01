Madrid, Antarktis – Der spanische Schauspieler Javier Bardem ist in der Antarktis abgetaucht. Mit Umweltschützern betrachtete Bardem zwei Stunden lang von einem U-Boot aus die Unterwasserwelt, teilte Greenpeace mit. Die Umweltorganisation setzt sich dafür ein, in der Antarktis das weltgrößte Meeresschutzgebiet zu schaffen.

„Ich bin überwältigt von der Menge an Farben und Leben, die ich gesehen habe“, sagte der 48-Jährige nach dem Tauchgang. In 270 Metern Tiefe beobachtete er die Flora und Fauna der westlichen Antarktis. Bardem war in der vergangenen Woche von der südchilenischen Stadt Punta Arenas aus zur Expedition aufgebrochen.

Greenpeace fordert die Schaffung eines 1,8 Millionen Quadratkilometer großen Meeresschutzgebietes im Südpolarmeer. Bardem will einen Dokumentarfilm über die Region und die Interessen, die sie bedrohen, produzieren.

Bardem ist der Ehemann seiner nicht minder berühmten Kollegin Penelope Cruz. Für den Film „No Country for Old Men“ wurde der auf Gran Canaria geborene Star 2008 in der Kategorie Bester Nebendarsteller mit dem Oscar und dem Golden Globe ausgezeichnet. (APA/dpa)