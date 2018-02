Brit-Pop-Star

Ex-Oasis-Sänger: „Deutsche Polizei hat mir aus Rache Zähne gezogen“

Liam Gallagher war im Jahr 2002 in eine Schlägerei in München verwickelt. Als er bewusstlos am Boden lag, soll sich die Bayrische Exekutive mit einer Zange an ihm vergangen haben, behauptete er in einem Interview mit dem „Guardian“.