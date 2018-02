Neu-Delhi – Die Bollywood-Legende Sridevi Kapoor ist tot. Wie die indische Nachrichtenagentur PTI am Sonntag unter Berufung auf die Familie meldete, starb Sridevi am Samstag in Dubai an einem Herzinfarkt. Die Schauspielerin soll in dem Golfemirat an der Hochzeit ihres Neffen teilgenommen und den Herzinfarkt während der Feier am Samstagabend erlitten haben.

Sridevi, die als Shree Amma Yanger Ayappan geboren wurde, spielte ihre erste Rolle im Alter von vier Jahren. Sie wirkte in vier Jahrzehnten in zahlreichen Filmen mit, ihre größten Erfolge feierte sie mit Kassenschlagern wie „Chandni“, „Mr India“, „Mawali“ und Tohfa“. Für ihre Verdienste um die indische Filmindustrie wurde ihr im Jahr 2013 von der Regierung der Padma Shri, der vierthöchste indische Zivilorden, verliehen.

Zahlreiche Bollywood-Stars und Fans bekundeten im Kurzbotschaftendienst Twitter ihre Trauer über Sridevis Tod. „Ich habe keine Worte“, schrieb die Schauspielerin Priyanka Chopra. „Beileid an alle, die Sridevi geliebt haben. Ein schwarzer Tag. Ruhe in Frieden.“ (APA/AFP)