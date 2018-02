Hollywood – Khloe Kardashian, schwangeres Fernsehsternchen, will nach der Geburt ihres Kindes die Plazenta essen. „Ich werde sie in Pillen essen“, kündigte die 33-Jährige laut US-Medien am Sonntag (Ortszeit) in der Realityshow „Keeping Up with the Kardashians“ an.

Ihren Plan erzählte sie demnach ihrer Schwester Kim Kardashian West (37), die nach eigenen Angaben nach der Geburt eines ihrer Kinder ebenfalls den Mutterkuchen aß. „Meine Plazenta war wirklich merkwürdig groß, also haben sie mir zwei Gläser gegeben“, erinnerte sich Kim in der TV-Show. Sie habe der Plazenta damals Traubengeschmack zufügen lassen. Im Dezember 2015 hatte Kardashian West ein Foto getwittert, das die aus ihrer Plazenta gewonnenen Pillen in einem Einmachglas zeigt.

Auch weitere Einzelheiten der Geburt ihres ersten Kindes hat Khloe bereits geplant. So soll das Kind in Cleveland, im US-Staat Ohio zur Welt kommen. Der Vater des Kindes, Tristan Thompson, spielt dort für die Cleveland Cavaliers in der US-Basketballliga NBA. (APA/dpa)