New York – Es ist ein gewagtes Sujet mit klarer Botschaft: Ireland Basinger-Baldwin räkelt sich nackt, bedeckt wird ihr Körper lediglich von den Worten „I‘d rather go naked than wear fur“ („Lieber nackt als mit Pelz“).

Die 22-Jährige tritt damit in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter. Kim Basinger posierte bereits 1994 für PETAS Kultkampagne. „Ich kannte die Kampagnenbilder meiner Mutter, deshalb wollte ich so etwas schon lange machen“, erklärt die Tochter von Alec Baldwin ihre Entscheidung. „Wer nicht das Fell seines Hundes tragen würde, der sollte auch keinen anderen Pelz tragen. Denn alle Tiere sind gleich viel wert und verdienen gleichermaßen Respekt, Mitgefühl und Liebe.“

Basinger-Baldwin bejubelt damit auch Gucci, Michael Kors, Marc Jacobs, Calvin Klein, Giorgio Armani und Ralph Lauren, die sich dazu entschieden haben, keinen Pelz mehr zu verkaufen. Das Model will nämlich nicht nur privat, sondern auch beruflich fellfrei bleiben: „Es steht in meinem Vertrag, dass ich keinen Pelz trage. Ich als Marke wollte so etwas nicht aussagen.“ Stylisten hätten trotzdem einige Mal versucht, sie in Pelzmäntel zu stecken oder sie auf Felldecken zu legen. „Schert euch zum Teufel“, lautete jedes Mal die Antwort der selbstbewussten Schönheit. (tt.com)