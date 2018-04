Leipzig — Die Frau steht nachts auf, um sich um das schreiende Baby zu kümmern und stolpert dabei im Hausgang über die Schuhe ihres Liebsten. Der Mann schläft ruhig weiter. Sonya Kraus fragt sich in diesem Moment: „Schlafen Männer eigentlich oder sind sie einfach für sechs bis acht Stunden tot?"

Sonya Kraus hat viele Geschichten wie diese rund um den ganz normalen Beziehungsalltag mit Männern eingesammelt und sich dabei augenzwinkernd die Frage gestellt, ob das Wort „Manko" von „Mann" kommt. Was tun, wenn der feurige Liebhaber sich als hilfloses Muttersöhnchen entpuppt oder der Partner statt eines Candle-Light-Dinners die Küche renovierungsbedürftig kocht?

Sonya Kraus geht dabei keineswegs der Humor aus. Ganz im Gegenteil: Sie erklärt, wie man aus den Männern das Beste herausholen kann, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben.

Was hat Sie dazu bewogen, das Buch „Baustelle Blödmann" zu schreiben?

Sonya Kraus: Na ja, ich lebe schon seit zwanzig Jahren mit meinem Kerl bzw. meinem persönlichen „Blödmännchen" zusammen und ich habe auch noch zwei kleine Jungs. Ich bin also eine Expertin (lacht). Außerdem haben mir viele Frauen unglaubliche Alltagsgeschichten von ihren Männern erzählt. Das hat mich auch dazu inspiriert, dieses Buch zu schreiben.

In Ihrem Buch beschreiben Sie das anfänglich so schöne Liebesparadies mit Mr. Perfect. Doch plötzlich findet man sich auf einer Großbaustelle mit einem Blödmann wieder. Wie konnte es nur so weit kommen?

Kraus: In der ersten Verliebtheitsphase, die etwa zwei Jahre anhält, produziert der Körper sehr viele körpereigene Drogen. Das macht ein wenig betriebsblind und schränkt die Verhandlungsfähigkeit ein. Da akzeptieren wir Mädels so vieles, weil dieses Verknalltsein einfach ein Ausnahmezustand ist — auch für das Gehirn. Wenn die „Denkmaschine" nach einer gewissen Zeit wieder auf Touren kommt, also nicht mehr nur Oxytocin, sprich Liebeshormone, ausschüttet, sondern auch das Stresshormon Serotonin ins Spiel kommt, dann sieht man im heißen Lover auch mal den „stinknormalen" Partner, der seine dreckigen Socken im Wohnzimmer liegen lässt oder sonstiges Chaos anrichtet. Was uns Hollywood-Liebesschnulzen suggerieren, das hört genau da auf, wo das echte Leben beginnt: im Zusammenleben im Alltag.

Sie schildern die Zuständigkeitsunklarheiten in den Baustellenbereichen „Haushalt" und „Familie". Wie funktioniert die Papa-Aktivierung?

Kraus: Wenn Kinder die Beziehung ergänzen, dann gibt es wirklich sehr viel zu tun. In der Verliebtheitsphase will man knutschen und nicht verhandeln, aber ich kann nicht oft genug sagen: Mädels verhandelt hart. Schreibt Listen mit allen anfallenden Aufgaben und sagt euren Männern, was zu tun ist. Das ist unromantisch, aber wichtig. Eine Partnerschaft ändert sich, man muss an ihr arbeiten, vor allem mit Kindern, da muss die Aufgabenverteilung stimmen, damit nicht alles an den Mädels hängen bleibt. In meinem Buch gibt es auch einen Blödmanntest für Frisch-Verliebte!

Knallhart verhandeln kann auch sehr ernüchternd sein. Wie verschaffen Sie sich Glücksmomente?

Kraus: Trips ohne Drogen. Think pink. Ich erfreue mich an minimalistischen Dingen. Wenn ich zum Beispiel in einer überfüllten Straßenbahn sitze, dann ärgere ich mich nicht, sondern schaue aus dem Fenster und erfreue mich an der schönen Landschaft. Und ich bleibe meinem Motto „Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, frag nach Salz und Tequila" treu. So lautet übrigens einer meiner Buchtitel. Meine „Happy Music"-Play-List liebe ich auch sehr. Sie reicht von Abba bis zu „Fight for Your Right to Party". Da kommt selbst im größten Familienchaos die gute Laune nicht abhanden. Musik ist meine Ökopille gegen Bluthochdruck und verschafft mir beinahe in allen Lebenslagen gute Laune.

Haben Sie wirklich einmal überlegt, Ihren Mann umzubringen? Ihn im Abspülwasser ertränken vielleicht?

Kraus: Als Frau denkt man natürlich an die klassische Vergiftungslösung. (lacht). Nein, im Ernst. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch und ich glaube nicht, dass ausgerechnet mir der perfekte Mord gelingen würde. Außerdem liebe ich meinen Mann und kann ihn in vielen Lebenssituationen wirklich gut gebrauchen (lacht). Interessant finde ich, dass Männer den Untertitel dieses Buches „Heute bringe ich ihn um" etwas verstörend finden. Frauen verstehen sofort, was ich meine. (lacht)

Wie hat Ihr Mann auf dieses Buch reagiert?

Kraus: Während ich das Buch geschrieben habe und er mal wieder eine idiotische Aktion geliefert hat, dann habe ich mich nicht geärgert, sondern einfach nur gesagt: Danke für diese wunderbare Inspiration. Das hat ihn teilweise schon ein wenig verunsichert. Dazu muss man wissen, dass mein Mann mir beim Schreiben nicht über die Schulter schauen durfte. Als das Buch dann erschienen ist, hat er es gelesen und sich sehr amüsiert. Ich glaube, er war erleichtert, dass er so glimpflich davongekommen ist. Stellen Sie sich vor, am Ende hat er sogar noch zu mir gesagt: „Schatz, ich freue mich riesig, dass du mir gleich ein ganzes Buch gewidmet hast."

Das Interview führte Gerlinde Tamerl