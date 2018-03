Schauspieler Hardy Krüger jr. (49) hat seine PR-Managerin Alice Rößler (40) geheiratet. Familienkreise bestätigte einen entsprechenden Bericht von bunte.de am Mittwoch. Demnach gaben sich die beiden am Montag in Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) das Ja-Wort. Die standesamtliche Trauung fand im engsten Familienkreis statt.

Der Seefelder Bürgermeister Werner Frießer traute die beiden in einem Fünf-Sterne-Hotel. Wie es aus dem Umfeld des Paares hieß, wollen Rößler und Krüger jr. nun in die Flitterwochen starten. Die beiden sind seit Dezember 2017 ein Paar. Anfang Jänner hatte Krüger jr. die Verlobung bekanntgegeben. Für den Star der ZDF-Serie „Forsthaus Falkenau“ ist es die dritte Ehe. (dpa)