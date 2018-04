Von Miriam Hotter

St. Johann i. T. – Sein Reich im Süden Afrikas ist halb so groß wie der Bezirk Kitzbühel, sein Volk zählt rund 150.000 Menschen. Seine Hoheit regiert aber von Deutschland aus: Der in Ockenfels lebende Gerhard Meickl wurde im Jahr 2006 zu König Nana Awere Akosah von Awukugua ernannt. Seitdem ist sein Leben ein anderes.

Alles begann mit einer Liebesgeschichte. Geboren und aufgewachsen in St. Johann, verschlug es Meickl als jungen Studenten nach Deutschland, wo er als Architekt bzw. Objekt- und Tragwerksplaner tätig war. Um in der neuen Heimat Anschluss zu finden, wurden so genannte „Ausländertreffen“ veranstaltet. Meickl packte die Gelegenheit am Schopf – und lernte nicht nur Gleichgesinnte kennen, sondern auch die Liebe seines Lebens.

Der heute 69-Jährige und seine Angebetete aus Ghana sind seitdem ein Paar und reisen regelmäßig nach Afrika. Bei einem dieser Besuche wurde Meickl ein Angebot gemacht, das sein Leben für immer verändern sollte. „Meine Lebensgefährtin stammt aus einer Königsfamilie. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht König von Awukugua werden möchte, einer Stadt rund 60 Kilometer von der Hauptstadt Accra entfernt“, erinnert sich Meickl. Eine Frage, die erst einmal Bedenkzeit erforderte. „Ich habe mich zuerst einmal erkundigt, was ein König überhaupt machen muss.“ In Ghana, so erzählt Meickl, hätten Könige vor allem eine repräsentative Aufgabe zu erfüllen. Zu offiziellen Terminen müsse er aber nicht extra nach Afrika fliegen, um diese wahrzunehmen. „Ich habe mich dann dazu entschlossen, das Angebot anzunehmen“, schildert Meickl, der sich heute noch geehrt fühlt, mit dieser Aufgabe betraut worden zu sein.

Als Dank gründete Meickl mit dem Geschichtswissenschafter Hermann-Joseph Löhr eine Hilfsorganisation, errichtete unter anderem eine Schule für Mädchen und Burschen zwischen 14 und 18 Jahren sowie eine Bibliothek.

Bevor der Diplomingenieur zum König gekrönt wurde, musste er einige Programmpunkte erfüllen. „Zuerst wurde ich von den Dorfältesten und von den Medizinmännern in die Bräuche des Landes eingeweiht.“ Zudem wurde im Rahmen der Feierlichkeiten eine Ziege geschlachtet. Ein Ritual, das den neuen König vor bösen Mächten schützen soll.

Was anschließend folgte, war ein dreitägiger Festakt, auch Durba-Fest genannt. „Ich wurde mit weißem Puder bestreut, damit böse Geister von mir fernbleiben“, erklärt Meickl. Mit einem Schwert in der Hand schwor er, dem Land niemals den Rücken zuzukehren. Danach wurde der angehende König mit Goldschmuck behängt und in schöne Kleidung gesteckt, bevor er auf einer Sänfte durch das Dorf getragen wurde. „Die Leute haben getrommelt und getanzt“, erinnert sich Meickl. Während der Zeremonie durfte seine Majestät nichts essen. „Auch Trinken in der Öffentlichkeit war verboten. Ich wurde mit einem Tuch abgedeckt, wenn ich einen Schluck Wasser nehmen wollte.“ Ausgemacht habe ihm das aber alles nichts. „Ich habe mich sehr wohl gefühlt, vor allem, weil ich von den Menschen eine so unglaublich hohe Akzeptanz erfahren habe. Ich war einer von ihnen. Hätte ich in den Spiegel geschaut und einen schwarzen Mann gesehen – es hätte mich nicht gewundert.“

König bleibt man in Ghana ein Leben lang. Neben ihm gibt es in Awukugua noch rund zehn weitere Könige, die „chiefs“ („Anführer“) genannt werden. Ihre Aufgabe besteht vor allem darin, bei Beerdigungen dabei zu sein oder beim Durba-Fest, das alle paar Jahre in der eigenen oder in der Nachbargemeinde stattfindet und die Könige hochleben lässt. Der gebürtige St. Johanner freut sich jedes Mal aufs Neue, wenn er in Deutschland noch als Gerhard Meickl ins Flugzeug steigt, um wenige Stunden später als König Nana Awere Akosah von Awukugua in Afrika zu landen.