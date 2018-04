Los Angeles — US-Schauspielerin Kate Hudson (38, „Almost Famous") erwartet ihr drittes Kind. Die Tochter von Hollywood-Star Goldie Hawn gab die Schwangerschaft am Freitag mit einer Videobotschaft auf Instagram bekannt. Es ist das erste gemeinsame Kind für Hudson und ihren Freund, den Musiker Danny Fujikawa. Das Paar erwartet ein Mädchen.

In dem Video sind unter anderem die werdenden Eltern und Hudsons Söhne Bingham (6) und Ryder (14) zu sehen. Sie lassen mehrere Luftballons explodieren, aus denen rosa Konfetti fällt. Ihr Bauch sei nun schon so rund, dass sie ihn nicht mehr verstecken könne, schreibt Hudson zu dem Video. Sie habe in den letzten Wochen unter starker Übelkeit gelitten, aber nun sei das Schlimmste überstanden. Die ganze Familie sei „völlig begeistert" über den Zuwachs.

Sohn Bingham stammt aus Hudsons Beziehung mit Matt Bellamy. Nach mehr als vier gemeinsamen Jahren hatten die Schauspielerin und der britische Sänger der Band Muse 2014 ihre Verlobung gelöst. Bis 2007 war Hudson mit dem Musiker Chris Robinson (Black Crowes) verheiratet. Aus dieser Ehe stammt Sohn Ryder. (dpa)