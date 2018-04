Los Angeles – Der US-Komiker und Talkshow-Moderator Seth Meyers (44) ist wieder Vater geworden. Der zweite Sohn kam schneller als gedacht zur Welt – im Gang eines New Yorker Apartmenthauses, wie Meyers in der Nacht auf Dienstag in seiner „Late Night“-Show erzählte.

„Hier ist die Geschichte, wie meine Frau Alexi heldenhaft das Baby in unserer Lobby bekam, während ich dabei stand... und sehr wenig getan habe“, schrieb der Komiker am Dienstag zu einem Mitschnitt seiner Sendung auf Twitter. Sie seien gerade auf dem Weg ins Krankenhaus gewesen, doch Söhnchen Axel habe nicht warten können, scherzte Meyers. Er dankte seinen Nachbarn, die mit warmen Handtüchern zur Hilfe gekommen seien und der New Yorker Polizei, die nach einem Notruf ebenfalls zur Stelle eilte.

Meyers und die Anwältin Alexi Ashe haben bereits einen zweijährigen Sohn. Das Paar ist seit 2013 verheiratet. Meyers wurde vor allem als Star und Autor der Comedy-Serie „Saturday Night Life“ neben Tina Fey bekannt. Er spielte auch in Filmen wie „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ und „Happy New Year“ mit. Im Jänner stand Meyers bei der Golden-Globe-Verleihung als Moderator auf der Bühne. (APA/dpa)