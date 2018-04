London – Babyglück in Großbritannien: Laut Medienberichten ist Pippa Middleton (34), die jüngere Schwester von Herzogin Kate (36), schwanger. Wie die Sun on Sunday berichtet, soll die 34-Jährige in der zwölften Woche eine Ultraschalluntersuchung gehabt und es daraufhin ihrer Familie erzählt haben.

Middleton und ihr Ehemann James Matthews – die beiden sind seit 20. Mai 2017 verheiratet – sollen überglücklich sein, auch die künftige Tante Kate soll sich riesig freuen. Herzogin Kate erwartet derzeit ihr drittes Kind. (TT.com)