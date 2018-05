Los Angeles – Dem früheren Star der US-Realityshow „Jackass“, Johnny Knoxville, ist erneut ein schmerzhaftes Missgeschick passiert: Beim Naseputzen sei sein linker Augapfel herausgesprungen, sagte Knoxville der Nachrichtenagentur AFP. Er habe sich nach dem Schreck allerdings selbst helfen können und das Auge wieder in die Augenhöhle gedrückt.

Getrocknetes Blut in der Nase von einem misslungenen Stunt in Las Vegas habe ihn zuvor zum Schnäuzen veranlasst. „Ich gehe zurück in mein Hotelzimmer und putze die Nase, weil darin Blut war. Mein linker Augapfel springt dann einfach so aus meinem Kopf“, sagte Knoxville. Die Situation sei wie in einem Zeichentrickfilm gewesen. „Ich dachte mir: ‚Oh nein!‘. Ich drückte das Auge wieder rein und rief den Produzenten an.“

Bei Dreharbeiten abgestürzt

Zuvor hatte sich der Schauspieler, der mit bürgerlichem Namen Philip John Clapp junior heißt, bei Dreharbeiten für seinen neuen Film „Action Point“ verletzt. Bei einem Stunt sei er sechs Meter in die Tiefe gefallen und auf dem Gesicht gelandet. Er wurde mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

In der 2000 gestarteten Stunt-Comedy-Sendung „Jackass“ legten Amateure vor der Kamera extreme Mutproben ab. Knoxville zählte dabei zu den draufgängerischsten Teilnehmern. Auch nach seinem Ausstieg bei „Jackass“ drehte er weiter zahlreiche waghalsige Szenen, bei denen er sich viele Verletzungen zuzog. „Ich hatte sehr, sehr viel Glück“, bilanzierte er. (APA/AFP)