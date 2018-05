Von Christoph Blassnig

Lienz – Die Isel ist untrennbar mit dem Namen Wolfgang Retter verbunden. „Und aus heutiger Sicht kann man dieses letzte unberührte Gletscher-Flussjuwel Österreichs einigermaßen sicher wähnen“, sagt der pensionierte Lehrer und passionierte Umweltaktivist. Dass Osttirol ihre Wahlheimat werden sollte, hätten Erika und Wolfgang Retter zu Anfang selbst nicht geglaubt.

„Das junge Gymnasium in Lienz mit angeschlossenem Schülerheim wurde mir als dienstliche Verpflichtung von der Schulbehörde nahegelegt“, muss Retter heute schmunzeln. „Kolonialdienst für einen jungen Lehrer, wenn er später in Innsbruck unterkommen möchte“, habe es unter der Hand geheißen. So ist das junge Paar, das sich in Innsbruck kennen gelernt hatte, im Jahr 1962 mit der Bahn auf zweiwöchige Hochzeitsreise in die Dolomitenstadt gereist. „Ein Jahr bleiben wir, haben wir gesagt“, erinnert sich Erika Retter lächelnd. Geworden sind es Jahrzehnte und ein glückliches Familienleben mit drei Kindern. „Sie und die Natur haben uns hier reich beschenkt“, meinen beide einmütig. In ihrer Wahlheimat Osttirol sehen die Retters es bis heute als ihren Auftrag, Umweltbewusstsein zu fördern.

Auf Wolfgang Retters Betreiben hin wurde der Wasserschaupfad Umbalfälle, bis heute ein äußerst beliebtes Wanderziel, mit geringsten privaten Mitteln und viel freiwilliger Muskelkraft angelegt und 1976 eröffnet. Der Biologe hat ab 1975 ein Fotoarchiv über die Natur- und bäuerliche Kulturlandschaft des Nationalparkraumers in den Hohen Tauern geschaffen. „Bis dahin hat es praktisch kein Bildmaterial dazu gegeben.“ Zehn Bildbände hat Retter als Fotoautor mitgestaltet.

Das 1973 geplante Großkraftwerk Dorfertal-Matrei hätte ein Meilenstein der E-Wirtschaft werden sollen, ist dann, auch wegen massiven Widerstandes in der Bevölkerung, jedoch nicht umgesetzt worden. „Ich kann mich genau erinnern“, erzählt der Biologe. „Am 1. März 1973 wurde in einer Osttiroler Wochenzeitung der wasserwirtschaftliche Rahmenplan für den Bezirk vorgestellt. Ein Wahnsinn.“ Riesige Tunnelfräsen hätten Wasserableitungen bis in den Dorfertalspeicher treiben sollen. Stollenbahnen, Seilbahnen und Aufzüge hätten das gesamte Gebiet vom Staller Sattel über die Venedigergruppe und Kals bis nach Heiligenblut erschließen sollen. Gekippt hat das Jahrhundertvorhaben dann nicht der Umweltschutz, sondern die fehlende Wirtschaftlichkeit. Spitzenstrom war nicht mehr um den Faktor 1 zu 4 zu verkaufen, und die erschließenden Bahnen hätten Tausende zahlende Gäste täglich befördern müssen.

Eine Kindheit am Schlitterberg hoch über dem Zillertal und später die Schule der Franziskaner in Hall hätten in ihm die Liebe zu Natur und Schöpfung reifen lassen, erzählt Retter. „Der Sonnengesang des Franziskus würdigt die Schöpfung. Und ein meterbreites Gemälde im Studiensaal zeigte den heiligen Antonius, wie er dem Vieh, den Vögeln und den Fischen predigt.“ In jugendlicher Unbekümmertheit sei dieses Bildnis gar als Zielscheibe für Wurfpfeile missbraucht worden. Trotz all des Übermuts hätten die Schüler sehr viel Toleranz erfahren. „Macht euch die Erde untertan“, werde vom Menschen viel zu oft missbraucht, meint Retter. „Mit der Zeit habe ich unsere Verantwortung der Schöpfung gegenüber selbst erkannt.“