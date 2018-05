Los Angeles — TV-Star America Ferrera (34, „Ugly Betty") ist zum ersten Mal Mutter geworden. „Wenn 2 zu 3 werden", schrieb die Schauspielerin am Dienstag auf Instagram. „Willkommen Sebastian Piers Williams - alias Baz!" Mutter, Vater und Baby seien glücklich, gesund und total ineinander verliebt, gab Ferrera weiter an. Dazu stellte sie ein Foto von dem Füßchen eines Babys.

Ferrera und ihr Ehemann, der Schauspieler Ryan Piers Williams (37), hatten am Neujahrstag auf Instagram verkündet, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Das Paar ist seit 2011 verheiratet. Ferrera und Williams hatten sich als Studenten an der University of Southern California kennengelernt, als er sie in einem Studentenfilm besetzte. (APA dpa)