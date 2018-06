Los Angeles - Die US-Schauspieler Laura Prepon (38, "Orange Is The New Black") und Ben Foster (37, "Hell Or High Water") haben sich das Ja-Wort gegeben. "Frisch verheiratet!", verkündete Prepon am Sonntag (Ortszeit) bei Instagram. Dazu stellte sie ein Schwarz-Weiß-Foto von sich und Foster. "Danke euch allen für eure Liebe und eure Unterstützung. Wünsche uns allen das ganze gute Zeug!", schrieb die Braut weiter.

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, die im vergangenen Jahr geboren wurde. Foster ist momentan in dem Western "Feinde - Hostiles" an der Seite von Christian Bale in den Kinos zu sehen. (dpa)