London – Prinz Harry (33) und seine Frau Meghan (36) haben ihre erste offizielle Auslandsreise als Ehepaar angekündigt. Im Herbst will das frisch vermählte Paar nach Australien, Neuseeland, Tonga und Fidschi reisen, wie der Kensington Palace am frühen Montagmorgen ankündigte. Zunächst wurde kein Datum für die Reise genannt. Der Besuch falle mit den Invictus Games 2018 zusammen, hieß es jedoch. Die im Jahr 2014 von Prinz Harry gegründete Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten soll in diesem Jahr vom 20. bis 27. Oktober in Sydney stattfinden.

Prinz Harrys Teilnahme an den Spielen „wird ein wunderbares Highlight für die mehr als 500 Teilnehmer und Tausende von Zuschauern sein“, zitierte die Nachrichtenagentur AAP den australischen Premierminister Malcolm Turnbull. 2017 nahmen 540 Sportler aus 17 Ländern an den Invictus Games teil, darunter auch Deutschland. Bei diesem Großereignis traten Meghan und Harry auch erstmals gemeinsam öffentlich auf. Das Paar gab sich im Mai auf Schloss Windsor das Ja-Wort. Zu diesem Anlass nahmen sie auch die Titel Herzog und Herzogin von Sussex an. (dpa)