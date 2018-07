London — Vor der Tower Bridge in London hat eine riesige Statue von Schauspieler Jeff Goldblum (65) in aufreizender Pose Touristen und Schaulustige angezogen. Die mehr als sieben Meter große Figur war am Mittwoch von dem britischen Internet-Fernsehanbieter NOW TV aufgestellt worden und erfreute sich größter Beliebtheit, wie zahlreiche Medien am Donnerstag berichteten. Viele Internet-Nutzer posteten Fotos von sich mit der Statue in den sozialen Netzwerken.

Der Schauspieler selbst postete bei Instagram ein Foto seines Abbilds und freute sich: „10/10 GOLDBLUMS! #jurassicjeff". Die Statue zeigt ihn in einer berühmten Szene aus dem Dinosaurier-Film „Jurassic Park" von Steven Spielberg, der in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum feiert. Goldblum liegt darin mit weit aufgeknöpftem Hemd auf der Seite und schaut in die Kamera. Die Szene wird oft für Witze im Internet genutzt.

Nach einem Bericht des Hollywood Reporters hätten Sicherheitskräfte alle Hände voll zu tun gehabt, Menschen davon abzuhalten auf die Figur zu springen oder Teile abzubrechen. Auch eine Kollegin von Goldblum zeigte sich begeistert.

Aubrey Plaza (34, „Legion") postete bei Instagram am Donnerstag Fotos, auf denen sie die Figur leidenschaftlich umarmt. „Niemand kann uns voneinander fernhalten @jeffgoldblum Liebe findet einen Weg", schrieb sie dazu. Plaza soll ihre Fotos allerdings mit dem Sicherheitspersonal abgesprochen haben. (dpa)