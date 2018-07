Los Angeles — Eineinhalb Monate nach dem tragischen Tod ihrer kleinen Tochter postete die Ehefrau von US-Skistar Bode Miller, Morgan Beck Miller (31), erstmals in den sozialen Netzwerken. Ihr emotionaler Post hatte aber einen wichtigen Hintergrund: Beck machte darin auf die Gefahr des Ertrinkens aufmerksam.

Die 19 Monate alte Tochter des Paares war am 10. Juni in einem Nachbarpool ertrunken. „Es sind 37 Tage vergangen, seit ich mein Baby gehalten habe. Ich bete zu Gott, kein anderer Elternteil spürt diesen Schmerz", schrieb Beck einleitend. Dann nahm sie Bezug auf den Blog einer anderen Mutter, die ihren Sohn ebenfalls durch Ertrinken verloren hat und mit einer Stiftung Bewusstsein für das Problem schaffen will.





„Ertrinken ist die Todesursache Nummer eins bei Kindern im Alter von eins bis vier Jahren. Wir sprechen über Impfungen, Autositze, Bio-Lebensmittel, Bildschirm-Zeit, etc. ausführlich ... aber nicht das Nummer eins Risiko, das das Leben Ihrer Kinder konfrontiert ... ein stiller Killer. Es dauert Sekunden."

Die Tochter der Millers war in einem Nachbarpool in Coto de Caza in Kalifornien leblos aufgefunden worden. Obwohl die Rettungssanitäter schnell vor Ort waren und mit der Reanimation begannen, starb das Mädchen im Spital. Bode Miller und seine Frau sind seit 2012 verheiratet. Sie sind noch Eltern eines vierjährigen Sohnes, außerdem gab das Paar bereits vor Emelines Tod bekannt, ein weiteres Baby zu erwarten. Miller ist außerdem Vater von zwei Kindern aus früheren Beziehungen — einem fünfjährigen Sohn und einer zehnjährigen Tochter. (TT.com)