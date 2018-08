Breitenwang, Lechaschau – Keineswegs „baden gegangen“ sind Patricia und Matthia­s Kirchmair Mittwochabend am Kleinen Plansee – auch wenn sie durch und durch nass geworden sind. Das frisch getraute Ehepaar setzt­e nach der standesamtlichen Trauung ein Zeichen gegen die Hitze und zum partnerschaftlichen Sprung in eine gemeinsame Zukunft an. Beklatscht von den Kindern Melina und Leonie getrauten sie sich zusammen den Boden zu verlieren. Die kirchliche Hochzeit findet Mitte August statt. Um das Crashen der Hochzeitskleidung war es nur den Zuschauern leid, haben die frisch Vermählten doch Anzug und Kleid in doppelter Ausführung besorgt. (hm)