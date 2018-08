Los Angeles — Wenige Tage vor seinem 33. Geburtstag ist der als „Zombie Boy" bekannt gewordene Performance-Künstler Rick Genest gestorben. Wie mehrere Medien berichten, war der Kanadier bereits am Mittwoch tot in seinem Appartement in Mont-Royal, einem Vorort von Montreal, aufgefunden worden. Er soll sich das Leben genommen haben, wie die Polizei „Radio Montreal" am Donnerstag bestätigte.

Internationale Bekanntheit hatte der Tattoo-Freak 2011 mit seinem Auftritt in Lady Gagas Video zu ihrer Single „Born This Way" erlangt. Nach seinem plötzlichen Tod ruft die US-Sängerin via Twitter zum verstärkten Kampf gegen psychische Probleme auf: „Wir müssen mehr daran arbeiten, die Kultur zu ändern, psychische Gesundheit an vorderste Front zu stellen und das Stigma zu beseitigen, nicht darüber reden zu können. Wenn du leidest, dann rufe noch heute einen Freund oder deine Familie an. Wir müssen aufeinander aufpassen."

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can't talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB

— Lady Gaga (@ladygaga) 3. August 2018

Mehr als 15.000 Euro investiert

Nach seinem Durchbruch war Genest das Gesicht zahlreicher Werbefilme. Als Model für diverse Marken zierte er mitunter auch die Titelseiten namhafter Zeitschriften wie der GQ oder der Vogue. Auch Hollywood wurde auf ihn aufmerksam: Im Fantasy-Streifen „47 Ronin" spielte er an der Seite von Keanu Reeves.

Im deutschsprachigen Raum war „Zombie Boy" spätesten nach seinem Auftritt als Shooting-Partner der Kandidatinnen in der ProSieben-Sendung „Germanys Next Topmodel" einem größeren Publikum ein Begriff.

Genests Wurzeln liegen in der Punk- und Hausbesetzer-Szene Montreals. Sein erstes Tattoo ließ er sich mit 16 Jahren stechen. Als Jugendlicher wurde bei ihm ein Gehirntumor diagnostiziert — als dieser geheilt werden konnte, beschloss er mit 19 Jahren, sich seinen ganzen Körper mit dem Motiv einer verwesenden Leiche tätowieren zu lassen. Mit 21 landete er dann das erste Mal unter der Nadel des kanadischen Tattoo-Künstlers Frank Lewis, der folglich maßgeblich am Entstehen des Gesamtkunstwerks „Zombie Boy" beteiligt war.

Mit den meisten Insektentattoos (176) und den meisten Menschenknochen-Tattoos (139) schaffte er es 2011 auch ins Guinnessbuch der Rekorde. Rund 15.000 Euro ließ Genest sich die Modifikation seines Körpers kosten. (tst)