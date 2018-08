Der Vater von Herzogin Meghan, Thomas Markle, hat die britische Königsfamilie mit Scientologen verglichen. Beiden gemeinsam sei die Heimlichtuerei, sagte der 74-Jährige der britischen Boulevardzeitung The Sun. Die Royals erinnerten ihn auch an Akteure in dem Film „Die Frauen von Stepford“ - darin machen Männer ihre Frauen mit Mikrochips in Hirnen steuerbar wie Roboter.

Thomas Markle hat eigenen Angaben zufolge den Kontakt zu seiner 37-jährigen Tochter seit deren Hochzeit mit Prinz Harry (33) vor drei Monaten verloren. Der Pensionist wollte mit gestellten Paparazzi-Fotos Geld machen, sagte seine Teilnahme an der Trauung auf Schloss Windsor wegen Herzproblemen ab und plauderte Privates über Schwiegersohn Harry aus. Der ehemalige TV-Beleuchtungsexperte lebt vor allem in Mexiko. (dpa)