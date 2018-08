Dortmund – Große Sorge um Schlagerstar Jürgen Drews: Der 73-Jährige wurde am Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er sich mehrmals übergegen hatte und unter heftigen Magenkrämpfen litt. Das Berichten mehrere deutsche Medien am Montag. Der als „König von Mallorca“ bekannt gewordene Sänger soll aufgrund eines Darmverschlusses in Lebensgefahr schweben und muss sich einer Not-Operation unterziehen.

Drews war bereits vergangene Woche wegen eines schweren Magen-Darm-Infekts ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ärzte hatten ihm mindestens zwei Wochen Ruhe verordnet. Der 73-Jährige trat am Samstag dennoch auf einer Schlagerparty in Dortmund auf. (TT.com)