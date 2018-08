Melbourne — Carey Hart (43), Ehemann von US-Popsängerin Pink (38), hat mit einem Foto seines kranken Sohnes Ärger eingehandelt. Der frühere Motocross-Profi postete am Dienstagabend (Ortszeit) auf Instagram ein Foto aus einem Hotelzimmer im australischen Melbourne, das den einjährigen Jameson in Windel und mit starkem rotem Ausschlag am Körper zeigt.

Dazu schrieb er, der Bub habe sich mit der Hand-Mund-Fuß-Krankheit infiziert.

„Ich war gestern mit Jameson beim Frühstück, und diese abscheuliche Frau am Nebentisch hat ihn durchgehend mit beschissenem Gesichtsausdruck angeschaut", so Hart, der Ehefrau Pink zurzeit auf ihrer Tour begleitet. Er habe der Frau dann gesagt, der Ausschlag seines Sohnes sei durch Bettwanzen hervorgerufen worden, schrieb er — und versah die Aussage mit einem lachenden Smiley.





Hochansteckende Viruserkrankung

Einige Pink-Fans fanden diesen Umgang mit der Krankheit offenbar weniger lustig: Während manche Jameson gute Besserung wünschten, machten andere Hart darauf aufmerksam, dass die Virusinfektion ansteckend und es daher unverantwortlich sei, das Kind mit in ein Hotelrestaurant zu nehmen. Die Frau am Nebentisch sei sicherlich nur besorgt um ihre eigene Gesundheit gewesen, schrieb ein User.

Hart störte sich an derlei Kritik offenbar wenig: Mehrere Stunden später veröffentlichte er ein zweites Foto, das seinen Sohn in einem Spielzeugauto zeigt, und schrieb dazu: „Jameson und ich sind draußen und infizieren die Welt."

Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit befällt hauptsächlich Kinder unter zehn Jahren und ist sehr ansteckend. In aller Regel aber verläuft der Infekt unkompliziert.