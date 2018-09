Moskau, Wien – Die russische ESC-Teilnehmerin Julia Samoilowa will ihrer Heimat den Rücken kehren. „Ich bin bereit, Russland zu verlassen und nach Europa zu emigrieren“, teilte die 29-Jährige am Donnerstag in einem kurzen Video am Flughafen in Moskau mit. Ihr Reiseziel oder Gründe nannte Samoilowa nicht. Die Entscheidung habe keinen politischen Hintergrund, erklärte ihr Agent im russischen Fernsehen.

Seit ihrer Kindheit sitzt die Sängerin wegen einer schweren Muskelerkrankung im Rollstuhl. Deshalb wurde spekuliert, dass sich Samoilowa im Ausland bessere Behandlungsmöglichkeiten erhoffe.

2017 hatte Samoilowas geplante Teilnahme beim Eurovision Songcontest (ESC) im Nachbarland Ukraine für einen Eklat gesorgt. Der ukrainische Geheimdienst verwehrte ihr wegen eines Auftritts auf der annektierten Halbinsel Krim die Einreise. Das russische Staatsfernsehen weigerte sich daraufhin, das beliebte Megaevent auszustrahlen. 2018 durfte Samoilowa beim ESC in Lissabon zwar wieder für Russland antreten, schied aber schon im Halbfinale aus. (APA/dpa)