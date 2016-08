Allentsteig - Die erste Wolfsfamilie in Österreich seit über einem Jahrhundert wurde am Truppenübungsplatz Allentsteig in Niederösterreich gesichtet. Neueste Fotofallen-Aufnahmen zeigen Jungtiere, berichteten WWF und Verteidigungsministerium. „Es handelt sich um die ersten Wölfe, die in Österreich seit ihrer Ausrottung vor über 100 Jahren in freier Wildbahn geboren wurden“, so Ottokar Jindrich vom Verteidigungsministerium.

Die Jungtiere seien mit den Eltern auf dem über 15.000 Hektar großen Areal im Waldviertel vom Naturschutzpersonal des Bundesheeres fotografiert worden, hieß es in der Aussendung am Donnerstag. Noch sei nicht klar, wie viele Mitglieder die Wolfsfamilie im Natura-2000-Gebiet Truppenübungsplatz Allentsteig habe, dies werde meist mittels Fotofallen untersucht. Bis jetzt seien vier Wölfe nachgewiesen worden.

„Bisher sind die Wölfe nur durch Österreich durchgezogen oder aus anderen Gründen wieder verschwunden. Wir wissen zwar, dass sowohl Männchen als auch Weibchen darunter waren, aber es gab keine Hinweise auf Nachwuchs“, erklärte Christian Pichler vom WWF.

Einzelne Wölfe seit 2009 unterwegs

Das letzte Wolf-Vorkommen in Österreich erlosch laut Aussendung 1882 im steirischen Wechselgebiet. In den vergangenen Jahren gebe es immer mehr Hinweise auf die Rückkehr der Art. Seit 2009 werden jährlich wieder zwei bis sieben einzelne Wölfe nachgewiesen. Im Vorjahr wurden hierzulande vier Tiere bestätigt - in Niederösterreich, Salzburg, Vorarlberg, Tirol und der Steiermark. Die Wölfe wanderten unter anderem aus Italien, der Schweiz, Slowenien und der Slowakei ein. (TT.com, APA)