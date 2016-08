Von Angela Dähling

Fügen – Eine große Entenfamilie hat sich am Gießen neben dem Zillertal-Radweg in Schlitters angesiedelt, und immer wieder huschen Eichhörnchen zwischen den Feldern und den Bäumen am Bach hin und her. Ein Stück weiter Richtung Fügen blinzelt ein kleiner Biber aus dem Bachbett grasfressend in die Sonne, während ein zweites Jungtier die Unterwasserwelt des glasklaren Baches erkundet.

Der unter Naturschutz stehende Nager hat in den letzten Jahren das Zillertal nach und nach erobert, weiß die Biber-Beauftragte Monika Eder-Trenkwalder. Ein Blick in ihre Kartierungen zeigt fünf Biberreviere entlang des Zillers und diverser Gießen.

„Das erste befindet sich in Schlitters, kurz bevor der Ziller in den Inn mündet. Es wurde letztes Jahr entdeckt und macht keine Probleme“, erklärt Eder-Trenkwalder. Weiter taleinwärts stößt man auf besagtes Revier in Höhe Fügen am Uderner Gießen. Da gebe es lediglich ein optisches Problem. „Weil sich Müll am Biberdamm sammelt, gab es Beschwerden, weil das wild aussehe. Der Biber kann aber nichts dafür, was wir für Schweindl sind“, meint die Biber-Expertin schmunzelnd.

Dass sich das geschützte Tier hier trotz des viel frequentierten Rad- und Spazierwegs direkt daneben wohlfühlt, dürfte auch an Restrukturierungsmaßnahmen beim Gießen liegen. „Sie wurden vom Baubezirksamt im Zuge des Begleitwegbaus und der Schließung der so genannten Rohregger-Kreuzung in Uderns durchgeführt“, weiß Markus Gasser, Leiter der Naturschutzbehörde in der Bezirkshauptmannschaft. So seien etwa Nadelhölzer, die am Gießen untypischerweise wuchsen, abgeholzt worden.

Die am Stummer Gießen geplanten Restrukturierungsmaßnahmen wegen eines Biberreviers wurden indes auf Eis gelegt, weil es seit heuer keine Förderungen von Bund und Land mehr dafür gibt. Die Kosten müsste zu 100% die Gemeinde tragen. Eder-Trenkwalder weiß von vereinzelt angeknabberten Obstbäumen und Thujen in dortigen Gärten.

Ganz begeistert ist man in Aschau vom Biberrevier am dortigen Ziller. „Die Menschen sind dort sehr interessiert, ich habe bereits Biber-Exkursionen gemacht“, erzählt Eder-Trenkwalder. Das fünfte Biberrevier im Zillertal befindet sich in Ramsau im Bereich Ramsbergbach und Ziller. „Letztes Jahr hatten wir ein Problem, weil sich der Biber unter die Gleise der Zillertalbahn gegraben hat“, schildert Bürgermeister Fritz Steiner. Damit kein Problem mit der Bahn entsteht und keine Bäume auf die Gleise fallen, sei dann kräftig abgeholzt und dem Biber die Nahrungsgrundlage entzogen worden, erinnert sich Eder-Trenkwalder. Der Biber blieb aber dennoch, mache derzeit keine Probleme – und falls doch wieder, werde man mit der Biber-Beauftragten Rücksprache halten, versichert BM Steiner.

Traurig wird die Expertin, wenn sie Richtung Schloss Tratzberg schaut. Grund­eigentümer, Bauern und Fischer hatten sich über den Biber geärgert, weil er ständig den Entwässerungsgraben mit seinen Dammbauten aufgestaut hatte. „Die Biberpopulation ging dort stark zurück. Warum, mag ich nicht spekulieren“, sagt Eder-Trenkwalder. Die Tiere könnten bestenfalls abgewandert sein, weil ihre Dämme ständig zerstört wurden. Immer wieder würden Jungtiere auch überfahren. „Überfahrene Biber bitte mir melden“, appelliert Eder-Trenkwalder.