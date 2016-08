Amherst – Um die Afrikanischen Elefanten steht es schlimmer als gedacht. Bei einem fast kontinentweiten Zensus der bedrohten Tiere kamen US-Forscher nur noch auf 352.271 Elefanten in 18 afrikanischen Staaten. 90 Forscher hatten zwei Jahre lang Herden und Skelette von Flugzeugen aus gezählt. Bisher wurde der Gesamtbestand auf 400.000 bis 630.000 Exemplare geschätzt – je nach Quelle und Methode.

Die Ökologen Michael Chase (Elefant without borders, Botswana) und Curt Griffin (University of Amherst, Massachusetts) veröffentlichten die Ergebnisse im Fachjournal „PeerJ“. Demnach sank in den 15 Staaten mit historischen Vergleichsdaten allein zwischen 2007 und 2014 die Zahl der Afrikanischen Elefanten (Loxodonta africana) um 30 Prozent – oder 144.000 Tiere. (dpa)