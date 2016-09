Von Helmut Mittermayr

Breitenwang – Die einen wollen unveränderte, glasklare Verhältnisse erkennen, andere – langjährige Taucher und Campingplatzbenutzer – sprechen von einer markanten Algenzunahme am Plansee im Bereich Camping Sennalpe in den letzten zwei Jahren. Algen würden den Seegrund bedecken und immer wieder auf der Wasseroberfläche treiben. In der Community am Campingplatz wurde auch gleich auf „Ursachenforschung“ gegangen und die geänderte Beweidung bei der nahen Musteralm als eine Möglichkeit in den Raum gestellt.

Breitenwangs Vizebürgermeister Christian Angerer, Substanzverwalter der dortigen Agrargemeinschaft, ist eine Algenzunahme völlig neu. Falls das zutreffend sei, glaubt er nicht, dass die Weide der Musteralpe dabei eine große Rolle spiele: „Es stimmt schon, dass wir von Rinder- auf Kuhweide umgestellt haben. Aber dass das nun neue, jährlich einmalige Ausbringen von Gülle auf unsere seenahe Weide das Algenwachstum derart fördern könnte, kann ich mir nicht vorstellen.“ Angerer weiter: „Aber das kann man sich bei den Gewässergüteüberprüfungen des Landes Tirol ja gern genauer anschauen. Wir von der Gemeinde Breitenwang hätten kein Problem damit.“ Für ihn könnten außergewöhnliche Stark­regenereignisse des heurigen Jahres eine weitaus größere Rolle spielen, was eine Seebeeinträchtigung zur Folge haben könnte.

Der Plansee gehört dem Land Tirol, der Außerferner Amtstierarzt Fritz ist persönlich in die Liegenschaftsverwaltung miteingebunden. Johannes Fritz ist auch über das Fischereiwesen mit dem See befasst. In Wassergütefragen sei er selbstverständlich kein Fachmann, aber über die Vorgänge rund um den See am Laufenden – so seine Aussage. Fritz weiß, dass es an gewissen Punkten an Heiterwanger See und Plansee zu verstärktem Algen- und Wasserpflanzenwuchs komme, besonders im Hochsommer. Das hat seiner Einschätzung nach aber nichts mit Vieh zu tun, sondern ganz im Gegenteil mit dem Menschen. „Nämlich dort, wo er geballt auftritt und nährstoffreiche ,Spuren‘ hinterlässt. Bei Spitzenlast kommen die in Tourismusbetrieben verwendeten Heimkläranlagen an ihre Grenzen und können auch kippen“, erklärt er. Ein prinzipielles Problem an den Seen ist ihm aber nicht bekannt. Und ein gewisser Nährstoffreichtum freue die Fischer, gewinnt er dem Thema eine humorige Seite ab.

Die Gewässergüte wird an einer repräsentativen Stelle im See viermal pro Jahr getestet. Dazu Peter Zaderer, Gewässer­ökologe beim Land Tirol und für die Badeseenüberwachung zuständig: „Bei uns gibt es keinen Hinweis auf eine verstärkte Düngeeinbringung in den See. Aber wir werden die Beobachtungen zum Anlass nehmen, besagtes Gebiet genauer anzusehen.“

Der Allgäuer Harald Zeller von der „Tauchbasis“ ist sogar „froh, wenn die Kronleuchteralge vorkommt. Wir tauchen seit 40 Jahren im Bereich Camping Sennalpe. Die Alge ist ein Bioindikator für eine hohe Wasserqualität.“