Obergurgl – Das Ötztal, ein Tal der Extreme zwischen Trubel des Massentourismus und leiser Schönheit von Natur und Bergwelt. Das Schrille existiert bereits Jahrzehnte, das Stille genau zehn Jahre, zumindest offiziell definiert: Am 19. September 2006 deklarierte eine Verordnung das Ötztal zum Naturpark, dem drittgrößten in Österreich.

Wer ins Tal hineinfährt, erkennt gleich das blau-gelbe Logo beim Infopoint des Ötztal Tourismus in Ambach. Hier wurde 2014 der erste Naturpark-Infopoint installiert. Danach kamen noch drei weitere in Niederthai, Gries und Vent dazu. „Wir freuen uns sehr, dass diese außergewöhnlichen Naturpark-Infopunkte heute so stehen und den Naturpark vor Ort erst richtig wahrnehmbar machen“, berichtet Geschäftsführer Thomas Schmarda. Der Infopunkt in Obergurgl (Fertigstellung 2017) und das zentrale Naturparkhaus in der Mitte des Tales sollen künftig realisiert werden.

Aber nicht nur die Strukturen wurden auf die Beine gestellt: „Inzwischen gibt es 44 Naturpark-Partnerbetriebe, die eng mit dem Schutzgebiet kooperieren und deren Gäste das Wanderprogramm kostenlos nutzen können“, freut sich Schmarda. Auch das Umweltbildungsangebot werde sehr gut angenommen: „Mehr als 1000 Kinder aus Ötztaler Schulen und Kindergärten nehmen mittlerweile jährlich an Kursen, Vorträgen und Exkursionen teil.“ Die NMS und die VS Längenfeld dürfen sich sogar als erste Schulen im Bezirk offiziell Naturpark-Schule nennen. „Laut einer aktuellen Umfrage anlässlich des 10-Jahr-Jubiläums hat sich der Bekanntheitsgrad des Naturparks Ötztal in den vergangenen Jahren stark gesteigert“, sieht der Geschäftsführer den Weg bestätigt. Inhalt und Öffentlichkeitsarbeit sollen sukzessive weiterentwickelt werden. (TT, huda)