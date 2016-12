Lechtal – Zum zweiten Mal hat die Europäische Kommission ein Life-Projekt im Lechtal genehmigt. Damit stehen bis 2021 mehr als sechs Millionen Euro für die Flussrevitalisierung im Oberlauf zur Verfügung. 60 Prozent oder rund 3,6 Millionen Euro kommen von der EU. „Wir werden diese Mittel dazu nutzen, natürliche Retentionsräume zu schaffen, den Hochwasserschutz am Lech weiter zu verbessern und den Wildfluss für Besucher, Tiere und Pflanzen noch attraktiver zu machen“, begrüßt LHStv. Josef Geisler die von der EU mitfinanzierte und vom Wasserbau und dem Naturschutz umgesetzte Flussrevitalisierung am Lech. Bereits von 2001 bis 2007 entstanden im Rahmen eines Life-Projekts die großen Flussaufweitungen in Vils, im Bereich der Johannesbrücke und in Martinau.

„Mehr Raum für den Lech bringt Verbesserungen für Flussarten und Lebensräume. In Summe werden 25 Hektar zusätzlicher Lebensraum für zahlreiche Pflanzen und Tiere entstehen“, freut sich Naturschutzlandesrätin Ingrid Felipe über damit einhergehende Artenschutzmaßnahmen für Tamariske, Zwergrohrkolben sowie kiesbrütende Vögel.

Ein weiteres Projektziel ist die Ausarbeitung eines Managementplans für das Natura-2000-Gebiet und die Verbesserung der Besucherlenkung. Durch verstärkte Information und Bewusstseinsbildung soll die Akzeptanz für das Schutzgebiet bei der Bevölkerung weiter gesteigert werden.

In den kommenden fünf Jahren sind auf einer Länge von zehn Kilometern insgesamt elf flussbauliche Maßnahmen geplant. „Wir konzentrieren uns dabei vor allem auf den Oberlauf des Lech zwischen Holzgau und Vorderhornbach“, führt Wolfgang Klien vom Baubezirksamt Reutte als Projektverantwortlicher aus. Ufer werden aufgeweitet, Sicherungen entfernt und Nebengerinne angelegt. Durch die Revitalisierungsmaßnahmen entstehen wieder vermehrt Schotterbänke, auch der Grundwasserspiegel wird stabilisiert. Die für die Maßnahmen erforderlichen Grundstücke liegen alle im öffentlichen Wassergut oder auf Gemeindegrund. Damit ist eine Inanspruchnahme von Privatgrund nicht notwendig.

„Die Flussaufweitungen erhöhen das Abflussvermögen und verhindern, dass sich der Fluss immer tiefer in den Untergrund gräbt“, erklärt Klien. Im Zeitraum von 1935 bis 2005 hat sich die Flusssohle um ein bis zwei Meter eingetieft. Beim Hochwasser 2005 haben die bereits umgesetzten Flussaufweitungen die Hochwasserwelle nachweislich gedämpft und noch größere Schäden verhindert.

„Im Zuge des neuen Life-Projekts erhalten zudem die Gemeinden Elbigenalp und Bach einen Hochwasserschutz. Zum Teil kommen dann sogar derzeit hochwassergefährdete Flächen aus der Gefahrenzone heraus“, sieht LHStv. Josef Geisler gleich eine Vielzahl an positiven Effekten. (TT, fasi)