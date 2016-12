Madrid – Nach dem Smogalarm in Madrid haben die Behörden am Donnerstag teilweise Entwarnung gegeben. Die Dunstglocke über der spanischen Hauptstadt sei so weit abgezogen, dass am Freitag die Verkehrsbeschränkungen teilweise aufgehoben würden, zitierte die Zeitung „El Pais“ die Stadträtin für Umwelt und Verkehr, Ines Sabanes.

Für Donnerstag war angeordnet worden, dass innerhalb des Autobahnrings M-30 nur Autos fahren durften, deren Kfz-Kennzeichen mit einer ungeraden Zahl enden. Auf sonst viel befahrenen Straßen war es ungewöhnlich ruhig. Es war das erste Mal, dass in Spanien eine solche Maßnahme ergriffen wurde.

Bereits am Mittwoch war das Tempolimit auf den Stadtautobahnen und den Zufahrtsstraßen von normalerweise 90 auf 70 Kilometer pro Stunde gesenkt worden. Außerdem durften nur Anrainer in der Innenstadt parken. Diese Anordnungen sollten auch am Freitag fortbestehen. Denn es gebe zwar Entwarnung, aber die Luftqualität sei immer noch nicht gut, hieß es. Möglicherweise soll es am 1. Jänner erneut Verkehrsbeschränkungen geben. (APA/dpa)