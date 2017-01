Tokio – Nach einem weiteren Fall von Vogelgrippe sind in Japan erneut rund 80.000 Hühner gekeult worden. Auf einer Geflügelfarm in der Provinz Gifu waren am Wochenende 100 Hühner tot entdeckt worden. Bei vorläufigen Tests wurden sie positiv auf den Vogelgrippe-Virus H5 getestet. Der genaue Virustyp werde noch ermittelt, sagte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums in Tokio am Montag.

Seit November hat es auch auf Gehöften in den Provinzen Niigata, Aomori, Miyazaki sowie auf der nördlichsten japanischen Hauptinsel Hokkaido Fälle von Vogelgrippe gegeben. Hunderttausende Hühner wurden dort seither gekeult. In Europa grassiert der Vogelgrippe-Typ H5N8. (APA/dpa)