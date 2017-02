Wien, Innsbruck – Die nächtlichen Schneefälle in Wien haben die Mitarbeiter der MA 48 am Mittwoch zeitig aus dem Bett geholt. Um 3 Uhr rückte die gesamte Straßenreinigung aus, um der weißen Pracht auf den Straßen Herr zu werden. Am Vormittag waren insgesamt 1.650 Personen mit 350 Raum- und Streufahrzeugen im Einsatz, teilte die MA 48 in einer Aussendung mit.

Unterstützung erhielt der städtische Winterdienst erneut von privaten Schneeräumern. Die Stadt kümmert sich insgesamt um 2.800 Kilometer Straße bzw. um eine Fahrbahnfläche von 23 Millionen Quadratkilometern. Auch 610.000 Laufmeter Gehsteige, Stiegen und kombinierte Geh- und Radwege sowie rund 24.000 Straßenübergänge sowie das gesamte Radnetz fallen in die Verantwortung der orangen Truppe. Für die Autobahnen und Schnellstraßen einschließlich der Südosttangente ist wiederum die Asfinag zuständig.

Verzögerungen im öffentlichen Verkehr

Nicht nur Autofahrer, auch Öffi-Nutzer mussten sich in den Morgenstunden mitunter in Geduld üben. Denn im Bus- und Straßenbahnverkehr kam es stellenweise ebenfalls zu Verzögerungen, wie die Wiener Linien mitteilten. Der Grund: Der Verkehr fließe insgesamt langsamer, durch häufigere Unfälle gebe es mehr Blockaden auf den Strecken und bei Schneelage nehme auch die Zahl der Falschparker zu. Laut Aussendung der Verkehrsbetriebe waren einige hundert Mitarbeiter und mehr als 80 Schneefahrzeuge seit Dienstagabend damit beschäftigt, 1.065 Bim-Stationen, 4.132 Bushaltestellen und knapp 180 Kilometer Straßenbahngleise eis- und schneefrei zu halten.

In der Nacht auf Mittwoch wurden in Wien auf der Hohen Warte laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zwölf Zentimeter Neuschnee gemessen. Im langjährigen Vergleich komme eine solche Schneemenge innerhalb einer 24-Stunden-Periode durchschnittlich ein Mal pro Winter vor. Der Großteil des Neuschnees fiel aber in der vergangenen Nacht innerhalb von nur zwei Stunden - das gebe es nur alle paar Jahre, hieß es von der ZAMG. Die historisch höchste Neuschneemenge in 24 Stunden gab es in Wien mit 30 Zentimetern am 27. März 1969 und am 27. Jänner 2005.

Lawinengefahr in Tirol stieg an

Neuschnee, Regen und Wind haben die Lawinengefahr in Tirol am Mittwoch ansteigen lassen. Am ungünstigsten waren die Verhältnisse in der Silvretta, wo es bis zu 50 Zentimeter geschneit hatte, erklärten die Experten des Landes. Dort herrschte die „kritische“ Stufe 3 der fünfteiligen Gefahrenskala.

Mit der Tageserwärmung seien dort vereinzelt noch spontane Schneebrettlawinen bis mittlerer Größe aus sehr steilen Schattenhängen oberhalb der Waldgrenze möglich, hieß es. Ansonsten sei die Gefahr laut dem Lawinenwarndienst ganz im Westen und Osten allgemein erheblich, im übrigen Tirol meist mäßig, im südlichen Osttirol gering.

Die Hauptgefahr ging von zwei möglichen Problembereichen aus: Da die Schneedecke durch Regen durchfeuchtet bzw. durchnässt wurde, könnten aus extrem steilen Gelände durch Wintersportler nasse Lockerschneelawinen ausgelöst werden. Ebenso sei mit dem vermehrten Abgang von Gleitschneerutschen bzw. -lawinen auf steilen Wiesenhängen zu rechnen.

Zudem hätten sich oberhalb der vom Regen beeinflussten Gebiete neue Triebschneepakete gebildet. Diese seien vor allem auf Schattenhängen sehr störanfällig und sollten deshalb konsequent gemieden werden. Für die kommenden Tage rechnete der Lawinenwarndienst nicht mit einer Veränderung der Situation. (TT.com, APA)