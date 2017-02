Von Marco Witting

Innsbruck, Bozen – Nicht nur im römischen Stadtwappen hat der Wolf seine besondere Bedeutung und Geschichte. Doch mit einem Aktionsplan will die italienische Regierung heute das Zusammenleben zwischen Wolf und Mensch neu regeln – was so nett klingt, kann letztlich dazu führen, dass Wölfe abgeschossen werden dürfen. Bisher war das streng verboten. Abschüsse könnten in Südtirol relativ schnell zum Thema werden. Die Landesregierung warnt vor den Problemen, die ein Rudel im Ultental machen könnte. In Nordtirol stellt sich die Thematik nicht – vorerst nicht. Aber: Rund um die Landesgrenzen sind viele Wölfe zu finden.

So ist es fast eine kleine Sensation, dass die letzte Spur von Wölfen in Nordtirol aus dem Dezember 2015 datiert. Damals wurde in Gries am Brenner der Nachweis eines Besuchs erbracht. 2015 gab es insgesamt drei bestätigte Nachweise, wie Martin Janovsky, Wildtierbeauftragter des Landes Tirols, erzählt. „Wölfe sind seit rund fünf Jahren in unmittelbarer Nähe zu uns. Es ist jederzeit möglich, dass sich auch bei uns ein Rudel bildet“, sagt Janovsky.

Genau diesen Umstand erwartet man in Südtirol gerade. Mitte Jänner tappten zwei Wölfe in eine Fotofalle des Landes. Nachdem es sich dabei um ein weibliches und ein männliches Tier handelt, geht man davon aus, dass sich hier schnell ein Rudel bilden und Probleme bereiten könnte. Das Land Südtirol will Wölfe deshalb zum Abschuss freigeben. Tierschützer in Italien laufen seit Wochen Sturm gegen die Gesetzesnovelle. Sie wollen die italienische Wolfspopulation schützen.

In Südtirol gibt es derzeit wohl nur fünf Wölfe. „Wir haben aber schon länger gleich hinter der Grenze zwischen Tirol und der Schweiz ein Rudel Wölfe in Graubünden“, erklärt Janovsky.

Dass in Südtirol derzeit so intensiv diskutiert wird, hat für Janovsky mehrere Gründe. Einerseits liege das am italienischen Recht. Durch die zentralistischen Gesetze hätten einzelne Länder weit weniger Möglichkeiten als in Österreich. „Bei uns wären solche Entscheidungen Landessache“, sagt der Experte. Und: „Die Diskussion wird sicher momentan in Südtirol sehr erbittert geführt. Es zeigt auch, dass geklärt werden muss, wie man damit umgeht. Leider wird eine Entnahme oft mit Ausrottung gleichgesetzt. Das ist aber nicht der Fall.“ Allerdings seien natürlich Maßnahmen zu ergreifen, wenn Tiere die Scheu gegenüber dem Menschen verlieren.

Ähnliche Diskussionen gibt es auch in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Der große Unterschied: die Größe der Population. In Italien rechnet man mit rund 2000 Tieren im gesamten Staatsgebiet. „Die Alpenpopulation der Wölfe hat ihren Ursprung vor rund 20 Jahren an der Grenze zwischen Italien und Frankreich genommen“, sagt Janovsky.

Unabhängig von der Diskussion im Parlament hat das zuständige Amt in Bozen gegenüber Medien angekündigt, die Situation rund um die fünf Tiere in Südtirol genau im Auge zu behalten. Wann es in Nordtirol wieder zu einem Wolfsbesuch kommt? „Das kann niemand genau sagen. Es kann immer passieren“, sagt Experte Janovsky.