Von Claudia Funder

Matrei i. O., Großkirchheim, Mittersill – Sein Blick ist ebenso messerscharf wie seine Klauen. Der Steinadler wird oft als majestätisch und als „König der Lüfte“ bezeichnet. Doch obwohl er wegen seines Aussehens und seiner Fähigkeiten stets bewundert wurde, war er lange Zeit verfolgt und stand in Europa quasi schon kurz vor seiner Ausrottung.

Längst steht der mächtige Greifvogel auf der Roten Liste der geschützten Arten und darf seit Jahrzehnten nicht mehr geschossen werden.

Man wirft ein behütendes Auge auf ihn. Seit 2003 wird ein Monitoring bei den Steinadlern durchgeführt. Dieses ermöglicht es, den Bestand und seine Auf- und Abwärtsbewegungen zu erkennen sowie Nachwuchserfolge zu verzeichnen. Seit einigen Jahren werden im Nationalpark Hohe Tauern die Horste durch Ranger, aber auch durch Jäger und Förster regelmäßig kontrolliert. Jeder interessante Trend in puncto Populationsentwicklung wird schriftlich festgehalten. Diese Daten werden auch für Bewilligungsverfahren, etwa bei Hubschrauberflügen, herangezogen. Denn der Schutz der Tiere ist weiterhin notwendig, damit sie zum Beispiel beim Brüten nicht unnötig von Lärm gestört werden.

Nun liegen die aktuellen Daten vor. Die Reproduktionsrate reiht sich sogar leicht über dem Schnitt der vergangenen Jahre ein. 15 Jungvögel schlüpften 2016 in den Hohen Tauern. Knapp die Hälfte des Nachwuchses (sieben Vögel) erblickte im Salzburger Anteil des Parks das Licht der Welt, in Kärnten flogen fünf Jungvögel aus. „In Osttirol wurde in drei Horsten gebrütet“, erklärt Wildbiologe Gunther Greßmann vom Nationalpark Hohe Tauern Tirol auf Nachfrage der TT. In einem Horst habe sich ein Jungvogel befunden, in zwei Horsten waren es jeweils zwei. „Drei Jungvögel sind sicher ausgeflogen“, weiß Greßmann. „Die Reproduktionsrate blieb in Osttirol in den vergangenen Jahren etwa gleich.“

Warum es manche Jungvögel nicht aus den Horst schaffen? Bei Steinadlern kommt immer wieder das Phänomen des „Kainismus“ vor: Das Schwächste der Küken kann sich bei der Fütterung nicht durchsetzen und verendet. Bisweilen gehen die Kleinsten auch durch Attacken des kräftigeren Jungvogels zugrunde.

Der Bestand der Steinadler im Nationalpark Hohe Tauern kann als stabil bezeichnet werden. 42 Adlerpaare haben hier derzeit ihr Revier.

Die imposanten Vögel leben übrigens monogam. Aber auch wenn sich die Paare treu bleiben, legen sich die Männchen gehörig ins Zeug, um ihre Partnerin zu beeindrucken.