Von Michael Mader

Kufstein – Eine ganze Menge Arbeit haben sich die beiden Schutzgebietsbetreuer Nicole Schreyer und Philip­p Larch für heuer vorgenommen. Die beiden sind für das 92 Quadratkilomete­r große Naturschutzgebiet im Kaisergebirge zuständig, das sich, umschlossen von acht Gemeinden, in zwei Bezirken befindet.

Eines der größten Projekte ist die Umweltbaustelle Stripsenalm, das gemeinsam mit dem Alpenverein Kufstein in der letzten Juliwoche umgesetzt wird. „Die Stripsenalm liegt unterhalb des Stripsenjochs und ist vom Hans-Berger-Haus etwa eine Stunde entfernt“, teilt Schreyer mit. Dort liege ein wunderschöner Magerrasen mit einer tollen Artenvielfalt. Die Alm ist aber seit 40 Jahren unbewirtschaftet und der Rasen droht zuzuwachsen. Aus diesem Grund werden zehn Freiwillige im Alter zwischen 16 und 30 Jahren gesucht, die beim so genannten Schwenden helfen – also dem Ausschneiden von Latschen und anderen Bäumen und Sträuchern auf der Almfläche. Ein weiterer großer Arbeitsteil sei die Sanierung der Blaiken. „Das sind Anrisse im Gelände, durch die der Boden erodiert und ausgewaschen wird. Dort kommen Kokosmatten darüber und eine spezielle Rasenmischung wird eingesät“, weiß Larch. Am optimalsten wären natürlich Heublumensamen vom Hinterkaiser, aber dafür wäre der Aufwand vermutlich zu groß.

Ein weiteres wichtiges Projekt ist die Bekämpfung des Springkrauts, des japanischen Knöterichs und der kanadischen Goldrute im Bereich des Tunnelportals und des Kaiseraufstiegs. „Unsere Aktionstage 2015 und 2016 waren ein voller Erfolg, wir haben schon eine Eindämmung dieser Neophyten gesehen. Vor der Blüte im Juli wollen wir das auch heuer wieder durchführen“, hofft Schreyer auf so viele Freiwillige wie in den Vorjahren: „Da waren vom Enkel bis zur Oma alle mit dabei.“

Des Weiteren sind eine Vogelkartierung mit Masterstudenten der Uni Innsbruck sowie ein Monitoring der gefährdeten Amphibienarten Kammmolch und Gelbbauchunke bei der Schottergrube Gubert in Ebbs geplant. Aber auch Exkursionen und naturkundliche Wanderungen stehen auf dem Arbeitsprogramm.

Probleme im Naturschutzgebiet gebe es aber aufgrund der Steilheit vieler Flächen im Kaisergebirge nur wenige. „Maximal wenn Mountainbiker über den schönen Kalkmagerrasen beim Stadtberg fahren, weil dabei auch Orchideenarten zerstört werden, die acht Jahre bis zur Blüte brauchen“, erzählt Larch. Schreyer glaubt, dass auch viele nicht wissen, dass das Radfahren zum Beispiel im Bereich Elfenhain verboten ist. Hinweistafeln sollen hier weiterhelfen.

Larch appelliert zudem an die Wanderer, dass diese im Winter auf den Wegen bleiben und Abstand zu Wildfütterungen halten sollen.