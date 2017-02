Wellington – An der Küste Neuseelands sind trotz intensiver Rettungsversuche mehrere hundert Wale verendet. Insgesamt sind am Freitag 416 Grindwale bei Farewell Spit gestrandet, einer Landzunge im äußersten Norden der Südinsel an der Golden Bay, erklärte das Umweltschutzministerium.

Am Samstag sollen weitere 200 Meeressäuger gestrandet sein. Trotz einer Hai-Warnung wateten die Helfer bis zum Hals ins Wasser, um mit einer Menschenkette eine erneute Strandung zu verhindern.

Grundsätzlich sind Walstrandungen in Neuseeland nichts Außergewöhnliches. Vor allem um diese Jahreszeit komme das häufiger vor, erzählt die junge Fotografin Lea Rizzi aus Zirl, die gerade vor Ort ist, gestern der TT. Deshalb lernten die Kinder auch schon in der Schule, was dann zu tun sei. Und so hätten sich die Bewohner von Takaka auch dieses Mal über die sozialen Medien zusammengetrommelt, als sie von den Walen hörten.

„Wale streicheln und beruhigend auf sie einreden“

Die Helfer werden mit Bussen zum Farewell Spit an der bei Touristen beliebten Golden Bay gekarrt, unter ihnen auch die Tirolerin. Unterwegs werden noch einmal die wichtigsten Tipps wiederholt. „Die Wale streicheln und beruhigend auf sie einreden soll man“, erzählt Rizzi. Und man müsse vermeiden, die Luft aus dem Atemloch der Säuger einzuatmen, „wegen möglicher Krankheiten“.

Was die Helfer am Freitag dann auf der langen, schmalen Landzunge erwartet, erschreckt auch die Abgebrühtesten: Über 400 Grindwale liegen am Strand oder treiben im seichten Wasser. Drei Viertel von ihnen sind bereits tot.

„Während der Ebbe haben wir die Tiere mit Tüchern und Wasser kühl gehalten. Als die Flut kam, versuchten wir, die noch lebenden Wale zurück ins tiefere Wasser zu schieben.“ Doch von den wenigen, bei denen das gelungen sei, seien wieder etliche zurück an den Strand geschwommen, erzählt eine völlig erschöpfte Rizzi.

Nach ein paar Stunden Schlaf wollte sie am Samstag in der Früh wieder zur Landzunge hinaus. Vielleicht lassen sich ja doch noch einige der Tiere retten.

Ursache für Massenstrandung unklar

An den Küsten Neuseelands stranden immer wieder Wale. Warum die Meeressäuger die Orientierung verlieren, ist unklar. Vermutlich folgen sie einem verirrten oder kranken Tier in seichtes Gewässer.

Warum die große Grindwal-Gruppe am Samstag strandete, ist nach Angaben von Umweltschützern ebenfalls unklar. Möglicherweise reagierten die Tiere auf Rufe ihrer am Freitag gestrandeten Artgenossen, wie Daren Grover von der an der Rettung beteiligten Tierschutzgruppe Project Jonah sagte.

Angst vor Weißen Haien?

Die Naturschutzbehörde vermutet, dass die Wale aus Angst vor Haien ins seichte Wasser geschwommen sein könnten. Vor Farewell Spit gebe es Weiße Haie und an einem der verendeten Wale seien Bisswunden gefunden worden, sagte der Behördenvertreter Mike Ogle im Rundfunksender Radio New Zealand.

Grindwale werden bis zu sechs Meter lang. Sie sind die häufigste Walart in neuseeländischen Gewässern. Die größte Massenstrandung von Grindwalen in Neuseeland gab es 1918, als auf der abgelegenen Insel Chatham tausend Säuger landeten. 1985 strandeten 450 Grindwale in Auckland. An der Landzunge Farewell Spit, die rund 150 Kilometer westlich der Touristenstadt Nelson liegt, hat es in den vergangenen zehn Jahren mindestens neun Massenstrandungen gegeben. (TT, APA/AFP)